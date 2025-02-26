Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisinde

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile 2 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalıştı.



Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda dün Beşiktaş ile oynanan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antalyaspor, yarınki antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.