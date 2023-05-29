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Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisini tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisini tamamladı
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşması öncesi son çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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