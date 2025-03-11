İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5844
  • EURO
    39,736
  • ALTIN
    3390.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA11 Mart 2025 Salı 01:45 - Güncelleme:
Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de takip etti.

Antalyaspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.