13 Aralık 2025 Cumartesi
  • Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 12:59
Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Burak Pakkan da maçın 4. hakemi olacak.

Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a, AVAR'da Suat Güz eşlik edecek.

Popüler Haberler
