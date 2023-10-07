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Spor

Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. TFF VAR merkezinde hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynayacak karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Mücadelede VAR'da Arda Kardeşler, AVAR'da da Özgür Yankaya ile Serkan Olguncan görev yapacak.

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