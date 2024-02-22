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Spor

Antalyaspor, Galatasaray mesaisine hazırlanıyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Antalyaspor, Galatasaray mesaisine hazırlanıyor
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda taktik çalıştı.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, kırmızı-beyazlı takımı ziyaret etti.

Bitexen Antalyaspor'un antrenmanını da bir süre takip eden başkan Böcek, teknik direktör Yalçın ve futbolculara Galatasaray karşılaşmasında başarı diledi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ziyaretin anısına Muhittin Böcek'e üzerinde isminin yazılı olduğu Ayos Antalya Spor Kulübü forması ve basketbol topu hediye etti.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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