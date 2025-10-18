Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

İSTANBUL 20°C / 14°C
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Gaziantep Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Sander Van de Streek de maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımın başında ilk maçına Gaziantep deplasmanında çıkacak.

Ligin 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Rakibinin 4 puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü çalışmanın ardından Gaziantep'e gidecek.

