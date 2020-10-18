18 Ekim 2020 Pazar 18:21 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 18:21

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi, maçta 4 de kırmızı kart çıktı.

MIRALLAS KIRMIZI GÖRDÜ

Antalyaspor, yeni transferi Sidney Sam'in 3. dakikada attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'nın yıldız transferi Kevin Mirallas 26 ve 28. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Sumudica, ikinci yarıda Enver Cenk ve Amadej Vetrih hamleleriyle oyuna müdahale etti. 65. dakikada Junior Morais de kırmızı kart görünce konuk takım 9 kişi kaldı. Sumudica bu kez Jefferson ve Furkan Soyalp'i oyuna sürdü. Furkan 70. dakikada skora dengeyi getirdi.

ANTALYASPOR 8, GAZİANTEP FK 4 PUANDA

Nefesleri kesen maçta hakem Koray Gençerler, 79. dakikadaki müdahalesi sonrası bu kez Sidney Sam'e kırmızı kartını gösterdi. 90+6'da Ufuk Akyol da kırmızı gördü ve her iki takım da maçı 9 kişi tamamladı. İki takım da 3 puan için yoğun çaba harcarken maçta başka gol sesi çıkmadı.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8 yaparken, Gaziantep FK, 4. beraberliğini alarak 4 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u ağırlayacak