Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Bulut'un yardımcıları açıklandı.

Kırmızı-beyazlıların yeni teknik ekibinde Alaatin Gülerce ile Nikolaos Karydas yardımcı antrenör, Mario Galinovic kaleci antrönörü, Umut Furkan Can atletik performans antrenörü, Erdoğan Kaynak ile Aykut Sincanlıoğlu maç ve performans analisti olarak görev aldı.