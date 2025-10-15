İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Antalyaspor, Gaziantep FK mesaisinde

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti.

Antalyaspor, Gaziantep FK mesaisinde
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştığı bildirildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

