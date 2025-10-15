Antalyaspor, Gaziantep FK mesaisinde

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştığı bildirildi.
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.