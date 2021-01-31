Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikada yıktı

31 Ocak 2021 Pazar 18:32 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 18:32

Süper Lig’in 22'nci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 87’nci dakikada Sidney Sam’ın attığı golle 1-0 yendi.

10'uncu dakikada Polomat'ın ceza sahasına girerek yaptığı ortada Naldo, Stancu’dan önce son anda topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Fredy’nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bünyamin’in kafa vuruşu kale direğini sıyırarak auta çıktı.

24'üncü dakikada Candeias topu kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Kaleci Boffin, Stancu’dan önce yatarak topu kontrol altına aldı.

28'inci dakikada deplasman ekibinin kazandığı serbest vuruşu Hakan Özmert kullandı. Hakan orta yerine topu kaleye gönderdi, kaleci Nordfeldt’i geçen top arka direği sıyırarak auta çıktı.

43'üncü dakikada Antalyaspor kontra atağında Nuri’nin ortasında Bünyamin’in kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’de kaldı.

53'üncü dakikada Candeias’ın ortasına yükselen Soner’in kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

64'üncü dakikada Nuri Şahin’in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top kale direğinin yanından auta çıktı.

73'üncü dakikada sağ taraftan Candeias’ın yaptığı ortada Nando ceza sahası içinde Stancu’dan önce topu kornere çeldi.

87’nci dakikada Fredy ısrarla sol taraftan topu taşıyarak ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada Sidney Sam kalecinin yanından topu filelere gönderdi: 0-1.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Toure, Polomat, Angelo (Dk. 21 Rahmetullah), Arda (Dk. 65 Spiridonovic), Da Motta, Candeias, Soner, Ayite (Dk. 76 Murat), Sio (Dk. 65 Halil İbrahim), Stancu

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin - Eren, Kudryashov, Naldo, Nuri (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Bünyamin, Fredy, Gökdeniz, Hakan (Dk. 52 Omar Imeri), Sidney Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Orgill

GOL: Dk. 87 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Soner, Rahmetullah (Gençlerbirliği) - Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)