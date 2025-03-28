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Spor

Antalyaspor geriden gelip kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi28 Mart 2025 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Antalyaspor geriden gelip kazandı
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Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Alanyaspor, 22. dakikada Sergio Cordova ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 43. dakikada Braian Samudio ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 81. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı.

Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı ilk maçta bir puan alamadı. Alanyaspor ayrıca ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 36 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, gelecek hafta evinde evinde Bodrum FK ile puan mücadelesi verecek.

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