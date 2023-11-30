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Spor

Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Akdeniz ekibi taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek, oradan da maçın oynanacağı Mersin'e geçecek.

Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor mücadelesi, Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

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