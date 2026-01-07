Antalyaspor hazırlık maçında Ümraniyespor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Eminevim Ümraniyespor, Hesap.com Antalyaspor ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde mücadele etti.
İstanbul temsilcisi, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 72. dakikasında Serkan Göksu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Antalya ekibi, 76. dakikada Doğukan Sinik'in attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Ümraniyespor, 84. dakikada Batuhan Çelik'in golüyle sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.