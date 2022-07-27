Antalyaspor hazırlık maçlarında sınıfta kaldı!

Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak kısa süreli Antalya'da başlayan Fraport TAV Antalyaspor, daha sonra birinci kamp etap çalışmaları için Burdur'a gitti. Akdeniz ekibi 10 günlük kamp programında 3 hazırlık maçı gerçekleştirdi. Antalyaspor, ilk olarak Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkhiv ile karşılaşırken sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar daha sonra bir başka Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaşırken mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Antalyaspor, Burdur'daki son hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig'e yeni yükselen Bodrumspor ile karşılaşırken sahadan Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 üstün ayrıldı.

ALMANYA'DA GALİBİYET YOK

Burdur'u ardından sezonun ikinci kamp çalışması için futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Almanya'ya giden Fraport TAV Antalyaspor, burada oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti. Antalyaspor, ilk olarak Bundesliga ekibi Bochum ile karşılaşırken sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin sonraki rakibi 2. Bundesliga ekibi SC Paderborn 07 olurken bu maçı da 1-0 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile de antrenman maçı yaptı. 30 dakikalık 2 devre şeklinde yapılan mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazandı.

AZ ATTI, ÇOK YEDİ

Kırmızı beyazlı ekip, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında kalesinde toplam 8 gol görürken, 4 gol atma başarısı yakaladı. Antalyaspor, 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'daki kampında son maçını 30 Temmuz'da Borussia Dortmund ile oynadıktan sonra Antalya'ya dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek. (DHA)