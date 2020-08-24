Antalyaspor idmanına Orgill ve Gökdeniz damgası

IHA 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Antalyaspor, hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, U19 takımı ile antrenman maçı yaparak çalışmalarını sürdürdü. Antrenman maçını Başkan Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de izledi. Yeni transferler Dever Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar performanslarıyla beğeni topladı.

Tedavileri devam eden Lukas Podolski ve Serdar Gürler, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Antalyaspor, 31 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor’un katılacağı The Land Of Legends Cup’ta boy gösterecek.