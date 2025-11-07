Antalyaspor ile Beşiktaş 59. kez kozlarını paylaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile ligde 59. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Ligde siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 13 puan neticesinde averaj ile 12. sırada bulunuyor.

LİGDE 59. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 58 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 36, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galip geldi. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 121 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 56 gol gördü. Ligde son oynanan mücadele ise Antalyaspor ev sahipliğinde 1-1 sona erdi.

KARTAL, SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1'inde sahadan galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri tek galibiyetini Konyaspor'a karşı yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

EROL BULUT'UN KARNESİNDE BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılara karşı Yeni Malatyaspor, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'nın başında toplam 11 kez rakip oldu. Bulut, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU SON İDMANDA BELLİ OLACAK

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva ve Necip Uysal'ın tedavisi devam ediyor. Bu oyuncuların durumunun yapılacak son idmanda belli olacağı bekleniyor.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın da annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunduğu kulüp tarafından açıklandı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE OLACAK

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezalı olduğu için Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi.

Antalya deplasmanında siyah-beyazlıların kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ VE EMİRHAN TOPÇU CEZALI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezalı alan Orkun Kökçü ile bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, sarı kart cezalısı olduğu için Antalya deplasmanında forma giyemeyecek. Emirhan, ligde Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görerek ceza sınırına ulaştı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda milli aradan sonra oynanacak Samsunspor mücadelesinde sahada olamayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanı 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.