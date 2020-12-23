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Spor

Antalyaspor, ilk deplasman galibiyeti peşinde

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini 14. haftada yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta almak istiyor.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:28
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Ligde 13. haftayı Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada 2-0 yenerek tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puan cetvelinde üç sıra yükseldi.

Geride kalan 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Akdeniz ekibi, 14. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

RİZE'DE ÜÇ PUAN HEDEFİ

Bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, dış sahada ilk üç puan sevincini Rize deplasmanında yaşamayı hedefliyor.

Antalyaspor sahasındaki 7 iç saha mücadelesinde ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

SÜĞLÜN: "RİZE'DEN MUTLU DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Son üç lig maçında da kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlılar, Rize'den üç puanla döneceğine inanıyor.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları yükselişi Çaykur Rizespor maçında sürdürmeyi planladıklarını anlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kaliteli bir kadroya sahibiz. Rizespor'da kaliteli bir ekip. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyoruz. Rizespor maçında da sahaya bu hedefle çıkacağız. Ligde yükselişe geçtik. Tek düşüncemiz bu iyi gidişatı devam ettirmek. Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz."

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