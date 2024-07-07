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Spor

Antalyaspor ilk hazırlık kamp dönemi için Burdur'a gitti

2024-2025 sezonu hazırlıklarına sabah Antalya'da yaptığı ilk antrenmanla başlayan Antalyaspor, 10 gün sürecek ilk kamp dönemi için Burdur'a geldi.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 16:46 - Güncelleme:
Antalyaspor ilk hazırlık kamp dönemi için Burdur'a gitti
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2024-2025 sezonu hazırlıklarına sabah Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Antalyaspor, ilk kamp dönemini gerçekleştireceği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Hotel'e giriş yaptı. Burada MAKÜ Rektör Yardımcısı Ömer Tekşen ve otel yöneticileri tarafından karşılanan Teknik Direktör Alex de Souza ve Kulüp Genel Müdürü Adem Kart'a çiçek takdim edildi.

17 Temmuz'a kadar üniversitenin spor tesislerinde kamp çalışması gerçekleştirecek olan Antalyaspor, buradaki ilk antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirecek. Burada yapılacak 10 günlük kampın ardından kırmızı-beyazlılar, 20-30 Temmuz arasında gerçekleştireceği sezonun ikinci hazırlık kampı olan Erzurum'a geçiş yapacak. Antalyaspor'un iki kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapması planlanıyor.

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