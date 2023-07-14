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Spor

Antalyaspor, Kaluzinski'yi renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Lechia Gdansk'ta forma giyen Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna kattı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Antalyaspor, Kaluzinski'yi renklerine bağladı
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Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kaluzinski ile Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.

Antalyaspor'la anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Kaluzinski, ilk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceği için heyecan duyduğunu kaydetti.

Forma giymek için kendisini hazır hissettiğini aktaran Kaluzinski, "Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlanıyorum." dedi.

Gülel ise Kaluzinski'nin 15 kez ülkesinin milli takımlarında forma giydiğini ve gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu kaydetti.

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