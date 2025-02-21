Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ıdar alanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasını, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.