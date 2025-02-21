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Spor

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ıdar alanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından kampa girdi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasını, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

  • Trendyol Süper Lig
  • Onvo Antalyaspor
  • Kasımpaşa maçı

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