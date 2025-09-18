İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3055
  • EURO
    48,8198
  • ALTIN
    4857.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor-Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek
Spor

Antalyaspor-Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

IHA18 Eylül 2025 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
Antalyaspor-Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek
ABONE OL

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Cumartesi günü Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ankara Bölgesi üst klasman hakemine bu maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adem Çelebi yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Mehmet Ali Özer görev üstlenecek.

Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un Başakşehir ile oynadığı ve 1-1 biten maçı yönetmişti. Sağlam ayrıca, geçen hafta oynanan Kayserispor-Göztepe maçının da VAR hakemiydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.