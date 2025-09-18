Antalyaspor-Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Cumartesi günü Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ankara Bölgesi üst klasman hakemine bu maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adem Çelebi yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Mehmet Ali Özer görev üstlenecek.

Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un Başakşehir ile oynadığı ve 1-1 biten maçı yönetmişti. Sağlam ayrıca, geçen hafta oynanan Kayserispor-Göztepe maçının da VAR hakemiydi.