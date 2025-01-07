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Spor

Antalyaspor, Kocaelispor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 1. Lig takımlarından Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 23:31 - Güncelleme:
Antalyaspor, Kocaelispor'u rahat geçti
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 1. Lig takımlarından Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Mehmet Yılmaz, 46. dakikada Braian Samudio ve 69. dakikada Bahadır Öztürk attı. Kocaelispor'un tek golü 90. dakikada Markao'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Kocaelispor, ilk haftada puan alamadı.

Antalyaspor, kupanın bir sonraki maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alex de Souza!nın ekibi ligde ise hafta sonunda Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kocaelispor, kupada bir sonraki haftada sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Kocaelispor, ligde ise hafta sonunda Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

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