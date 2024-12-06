Antalyaspor, Konyaspor deplasmanında

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 17 puanla 11. basamakta bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk, Braian Samudio ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek.