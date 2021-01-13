Antalyaspor kupada finali hedefliyor

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:41

Bu sezon turnuvaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor (2-0), TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor (1-0) ve son olarak da bir diğer TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u eleyerek çeyrek final biletini aldı.

Üç kupa mücadelesini de gol yemeden kazanan kırmızı-beyazlılar, geçen sezon yarı finalde veda ettiği bu kulvarda kendisine final oynama hedefi koydu.

SÜĞLÜN: "FİNAL HEDEFİNE ULAŞACAK GÜÇTEYİZ"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyonda sonuna kadar iyi bir mücadele vereceklerini ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güzide kulüplerinden Bursaspor ile karşılaştık. Bursaspor, yetenekli ve genç oyunculardan kurulu bir ekip. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Kupa da bizim için önemli. Çeyrek finale yükselerek kupanın iddialı ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Şimdi çeyrek final kurasında karşımıza çıkacak rakibimizi bekliyoruz. Kupada final oynamak istiyoruz. Kaliteli bir ekibiz. Final hedefine ulaşacak güçteyiz. Şu ana kadar kupadaki başarılardan dolayı futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. "

ANTALYASPOR'DA KUPA GOLCÜLERİ GÖKDENİZ İLE JAHOVİC

Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda geride kalan üç maçında 2'şer gole imza atan Gökdeniz Bayrakdar ile Adis Jahovic, takımın skorer isimleri olarak öne çıktı.

Türkiye Kupası'nda kırmızı-beyazlı takım adına gol perdesini, 4. turdaki Pendikspor maçında Fredy araladı. Aynı maçta penaltıdan gol kaydeden Jahovic, takımın tur atlamasına katkı sunan bir başka isim oldu.

Akdeniz ekibine 5. turda Beypiliç Boluspor karşısında galibiyeti getiren golü Gökdeniz kaydetti.

Son 16 turunda Bursaspor karşısında Antalyaspor'un golleri ise Hakan Özmert (penaltıdan), Gökdeniz ve Jahovic'den geldi.