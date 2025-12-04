Antalyaspor kupada tek golle kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Antalyaspor, Silifke Belediye Spor ile karşılaştı. Maçı Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü, 19. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

Antalyaspor'un santrforu Tomas Cvancara, karşılaşmanın 90+1. dakikasında bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Silifke Belediye Spor, kupaya veda etti.