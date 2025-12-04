İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Antalyaspor kupada tek golle kazandı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda karşılaştığı Silifke Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

4 Aralık 2025 Perşembe 20:05
Antalyaspor kupada tek golle kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Antalyaspor, Silifke Belediye Spor ile karşılaştı. Maçı Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü, 19. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

Antalyaspor'un santrforu Tomas Cvancara, karşılaşmanın 90+1. dakikasında bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Silifke Belediye Spor, kupaya veda etti.

