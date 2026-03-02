İSTANBUL 13°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
  Antalyaspor maçının ardından gündem oldu! İspanyol basınından Marco Asensio yorumu
Spor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamladı. Sarı lacivertlilerde ilk golün asistini yapan Marco Asensio ikinci golde ise yaptığı ortanın ardından Veysel Sarı kendi kalesine gol attı. Maçın ardından İspanyol basını Marco Asensio'nun performansını yorumladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Mart 2026 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 24. haftası tamamlandı. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Marco Asensio, ilk golün asistini yaparken ikinci gol, İspanyol oyuncunun yaptığı ortanın ardından Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı pozisyonda gelmişti.

İSPANYOL BASININDAN ASENSIO YORUMU

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İspanyol basını, mücadeleyi değerlendirirken Marco Asensio'nun performansına dikkat çekildi. Mundo Deportivo'daki haberde, "Fenerbahçe, Asensio'nun hazırladığı iki gol sayesinde bir puanı kurtardı. Takımının attığı iki golde de kilit rol oynayan Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Ligi maçında Antalyaspor'a mağlup olmasını engelledi." denildi.

Marca'daki maç haberinde Asensio'nun performansıyla ilgili, "Asensio, Fenerbahçe'nin her iki golünde de yer alarak İspanya Milli Takımı'nda yer almak için iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Asensio, takımının en iyi oyuncusuydu ve maçın son dakikalarında takımına galibiyeti getirmeye çok yaklaştı." ifadeleri yer aldı.

AS'taki haberde ise Asensio'yla ilgili şu ifadeler kullanıldı, "Asensio takımını oyunda tutmayı başardı ve bir kez daha oyun kurucu rolünü üstlendi . Önce ilk golün asistini yaptı, ardından güçlü bir orta ile Veysel Sarı'nın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Maçın son dakikalarında, Asensio'nun ceza sahası içinden yaptığı güçlü kafa vuruşu neredeyse geri dönüş golü olacaktı."

