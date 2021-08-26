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Spor

Antalyaspor Mert Selçuk'a imza attırdı

Antalyaspor, 15 yaşındaki genç yıldız adayı Mert Selçuk ile profesyonel sözleşme imzaladı.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:36
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un altyapısında oynayan 15 yaşındaki Mert Selçuk, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı.

Atakum Belediyespor altyapısında futbola başlayan genç futbolcu, Samsun ekibinde attığı gollerle ve gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. U14 ve U15 yaş kategorilerinde milli formayı terleten Selçuk, Atakum Belediyespor altyapısıyla geçirdiği 3 yılın ardından geçtiğimiz sezon Antalyaspor altyapısına transfer olmuştu. Teknik ekibin raporu doğrultusunda Fraport TAV Antalyaspor, genç hücum oyuncusu ile 3 yıllık profesyonel mukavele imzaladı.

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