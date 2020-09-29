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Spor

Antalyaspor Mert Yılmaz transferini açıkladı

Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA29 Eylül 2020 Salı 16:52 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:52
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FT Antalyaspor, Bayern Münih 2 takımından 21 yaşındaki Mert Yılmaz’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Nazım Sangare’nin Fenerbahçe’ye transferinin ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Antalyaspor, Bayern Münih 2’de top koşturan Mert Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Mert, kırmızı-beyazlı ekiple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın da gündeminde olan genç futbolcu için Antalyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.”

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