Antalyaspor, rakibi Hatayspor'a hazırlanıyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Dünkü Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen Antalyasporlu oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular da futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı.