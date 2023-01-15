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Spor

Antalyaspor resmen açıkladı! Haji Wright, Fernando ve Bünyamin Balcı...

Transfer döneminin gözde isimleri olan Antalyaspor'un yıldızları Haji Wright, Fernando ve Bünyamin Balcı için kırmızı beyazlı kulübün başkanı Aziz Çetin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

15 Ocak 2023 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Antalyaspor resmen açıkladı! Haji Wright, Fernando ve Bünyamin Balcı...
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transferin gündemindeki oyuncuları Haji Wright, Fernando ve Bünyamin Balcı'nın durumları ile ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

HAJI WRIGHT'I İSTEYEN ÇOK!

Başkan Aziz Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği konuşulan Haji Wright'la ilgili olarak "Haji Wright'ı birden fazla kulüp istiyor doğru ama Fenerbahçe'ye transfer olduğu doğru değil. Takımların hepsi birebir menajerler aracılığıyla durumunu soruyor." sözlerini kullandı.

"FERNANDO'YU VERMEM"

Beşiktaş'la adı anılan Brezilyalı orta saha Fernando ile ilgili ise Başkan Aziz, "Teklif geldiğine dair benim bilgim yok. Nasıl alacaklar ki Fernando'yu. Opsiyonu ve 1,5 milyon avro serbest kalma maddesi sezon sonunda var. Teklif yok, vermem de zaten." açıklamasını yaptı.

"BÜNYAMİN BALCI'YI YURT DIŞINDAN İSTİYORLAR"

Aziz Çetin Bünyamin Balcı'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığına ilişkin konuya ise "Bünyamin Balcı için yurt dışından isteyen takımlar var. Fenerbahçe'nin bir teklifi yok. Teklif olmadan konuşmak farazi şeyler" diye konuştu.

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