Spor

Antalyaspor resmen duyurdu! Yeni teknik direktör açıklandı

Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 17:58 - Güncelleme:
Antalyaspor resmen duyurdu! Yeni teknik direktör açıklandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği ismi açıkladı.

Antalyaspor, teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki çalıştırıcı Sami Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

Antalyaspor'un açıklaması:

Hoş Geldin Sami Uğurlu

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

