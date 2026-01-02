Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği ismi açıkladı.
Antalyaspor, teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki çalıştırıcı Sami Uğurlu ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.
Antalyaspor'un açıklaması:
Hoş Geldin Sami UğurluAntalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.
