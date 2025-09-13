İSTANBUL 28°C / 20°C
Antalyaspor, Samsun'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1 kazanmayı başardı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 19:06
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1 kazanmayı başardı.

Antalyaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti.

Samsunspor'un tek golü ise 51. dakikada Carlo Holse'den geldi.

2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından yeniden galibiyetle tanıştı ve maç fazlasıyla 9 puan ile 3. sırada yer aldı.

Samsunspor ise 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı ve maç eksiğiyle 7 puan ile 7. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

