Antalyaspor, Samsunspor'u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Antalyaspor oldu.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 22. dakikada Samuel Ballet, 72. dakikada Nikola Storm kaydetti.
Ligde iki hafta sonra kazanan Antalyaspor puanını 23'e yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Samsunspor 30 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Samsunspor, Karagümrük deplasmanına çıkacak.
Öte yandan Samsunspor gelecek hafta içi Konferans Ligi'nde Shkendija'ya konuk olacak.