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Spor

Antalyaspor, Samudio'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Braian Samudio'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Antalyaspor, Samudio'yu kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi.

Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı bildirildi.

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