Antalyaspor, Sivas deplasmanında kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Deplasmanda Nazım Sangare ve Doukara'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor'un tek golü Kone'den geldi. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 32 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.