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Antalyaspor, Sivas deplasmanında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

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Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Deplasmanda Nazım Sangare ve Doukara'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor'un tek golü Kone'den geldi. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 32 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.
 

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