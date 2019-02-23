Antalyaspor, Sivas deplasmanında kazandı

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Deplasmanda Nazım Sangare ve Doukara'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor'un tek golü Kone'den geldi. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 32 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.