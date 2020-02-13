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Spor

Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti. 1-1 tamamlanan maç sonrası Sivasspor kupaya veda ederken, Antalyaspor yarı finalde Alanyaspor'un rakibi oldu.

13 Şubat 2020 Perşembe21:18 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:18

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor karşısında evinde 0-0'lık sonuç alan Antalyaspor, deplasmandaki 1-1'lik skorun ardından yarı finale adını yazdırdı.

Sivasspor 31. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golle öne geçerken, Antalyaspor'a beraberliği getiren gol, 49. dakikada Doğukan Sinik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, Galatasaray'ı eleyen Alanyaspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart'ta, rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih Aksoy, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, De Souza, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yasin Öztekin, Andrade, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, Amilton, Veysel, Bünyamin

GOLLER: Dk.31 Yasin Öztekin, Dk.49 Doğukan

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