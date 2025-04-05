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Spor

Antalyaspor son anlarda kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Antalyaspor son anlarda kazandı
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Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.

Antalyaspor, Soner Dikmen'in 45. dakikada attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti ve devre arasına önde gitti.

Samsunspor, Zeki Yavru'nun 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-1'lik beraberliği buldu.

Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 39 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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