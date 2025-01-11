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Spor

Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Onvo Antalyaspor, , Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 00:21 - Güncelleme:
Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Onvo Antalyaspor, , Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.

Antalya ekibi, yarınki antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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