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Antalyaspor Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, evinde Eyüpspor'ı ağıladı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, Antalya ilk maçtaki 3-0'lık avantajı ile bit üst tura yükselmeyi başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, Eyüpspor'u kupada saf dışı bıraktı.

Akdeniz ekibi, ilk karşılaşmadan 3-0'lık ayrılmanın avantajını kullandı ve 2-2'lik beraberlikle bir üst tura yükselmeyi başaran taraf oldu.

Karşılaşmanın gollerini Antalyaspor'dan Gelson Dala 23', Mikail Başar 77'de bulurken, Eyüpspor Metehan Mertöz 8', Sercan Türkeri 64' ile golleri buldu.

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