Antalyaspor üç puanı üç golle aldı Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.