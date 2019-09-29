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Antalyaspor üç puanı üç golle aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

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Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Aatıf Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert kaydetti.

MALATYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 88. dakikada Mustafa Akbaş, VAR'dan gelen uyarının ardından kırmızı kart gördü ve konuk takım maçı 10 kişi tamamladı.

Bülent Korkmaz'ın ekibi, bu sezon 2. galibiyetini alırken puanını 8'e çıkarttı. Sergen Yalçın'ın takımı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 3. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de 7. haftada Antalyaspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

 

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