29 Ocak 2026 Perşembe
Antalyaspor yarın evinde Trabzonspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek

29 Ocak 2026 Perşembe 09:34
Antalyaspor yarın evinde Trabzonspor'u konuk edecek
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

