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Spor

Antalyaspor, yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA18 Ekim 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Antalyaspor, yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak
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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 8 puanla 14. basamakta bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan maçta forma giyemeyecek.

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