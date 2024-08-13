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Spor

Antalyaspor yeni transferini açıkladı: Adolfo Julián Gaich

Alex de Souza'nın başında olduğu Antalyaspor, Arjantinli golcü Adolfo Julián Gaich'i renklerine bağladığını duyurdu.

13 Ağustos 2024 Salı 17:08 - Güncelleme:
Antalyaspor yeni transferini açıkladı: Adolfo Julián Gaich
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Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor golcü transferini resmen açıkladı.

Antalyaspor'dan "Hoş Geldin Adolfo Julián Gaich" başlığıyla yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Gaich, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasını giymişti.

Antalyaspor yaz Transfer döneminde daha önce Thalisson, Soner Dikmen, Kenan Piric, Abdullah Yiğiter, Braian Samudio, Moussa Djenepo ve Emrecan Uzunhan transferlerini açıklamıştı.

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