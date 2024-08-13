Antalyaspor yeni transferini açıkladı: Adolfo Julián Gaich

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor golcü transferini resmen açıkladı.
Antalyaspor'dan "Hoş Geldin Adolfo Julián Gaich" başlığıyla yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Gaich, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasını giymişti.
Antalyaspor yaz Transfer döneminde daha önce Thalisson, Soner Dikmen, Kenan Piric, Abdullah Yiğiter, Braian Samudio, Moussa Djenepo ve Emrecan Uzunhan transferlerini açıklamıştı.