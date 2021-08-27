Antalyaspor'a 3 puan 90+10'da geldi! Haji Wright hat-trick yaptı

27 Ağustos 2021 Cuma 22:41 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 22:41

Süper Lig 'de 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynana mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti, biri penaltıdan olmak üzere 18., 54. dakika (penaltı) ve 90+10. dakikada (penaltı) attığı gollerle Haji Wright getirdi. Rizespor'un golleri ise 61. ve 90+3. dakikada (penaltı) Damjan Djokovic'ten geldi.

Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor, puanını 4'e çıkardı. Karadeniz ekibi ise 1 puanda kaldı.

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri;

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Milosevic, Güray, Mukairu, Poli, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Gökhan, Holmen, Cemali, Yasin, Djokovic, Boyd, Erik Sabo, Alper, Dabo.