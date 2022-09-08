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Spor

Antalyaspor'a Japon 10 numara geldi

Antalyaspor, Porto'dan Japon futbolcu Shoya Nakajima ile anlaştı. Nakajima için bonservis bedeli ödemeyecek olan kırmızı beyazlı kulübün, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulübünde bulunan Japon oyuncu 28 yaşındaki Shoya Nakajima ile anlaştı.

Daha önce Portekiz kulübü Portimonense, Katar Ligi'den Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Al-Ain forması giyen Shoya Nakajima için kırmızı beyazlı takım bonservis bedeli ödemeyecek. Shoya Nakajima, sağlık kontrolünden geçmek ve 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için kente geldi.

10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon avroya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon avro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 5 gol kaydetti.

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