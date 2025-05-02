Antalyaspor'a tek gol yetti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti.

Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Konyaspor ise 45. dakikada Blaz Kramer ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sloven futbolcunun kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı.

87. dakikada ise Konyasporlu Melih ibrahimoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Antalyaspor, puanını 43'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor da 43 puanda kaldı. Ligde Konyaspor 9, Antalyaspor ise 10. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.