İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2025 Cuma / 5 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5705
  • EURO
    43,6812
  • ALTIN
    4011.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Antalyaspor'a tek gol yetti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti. Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Maçın tek golünü 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 22:19 - Güncelleme:
Antalyaspor'a tek gol yetti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor'u konuk etti.

Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Konyaspor ise 45. dakikada Blaz Kramer ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sloven futbolcunun kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı.

87. dakikada ise Konyasporlu Melih ibrahimoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Antalyaspor, puanını 43'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Konyaspor da 43 puanda kaldı. Ligde Konyaspor 9, Antalyaspor ise 10. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.