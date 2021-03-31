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Spor

Antalyaspor'a UEFA Kulüp Lisansı müjdesi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Avrupa kupalarına katılabilmesi için almaları gereken UEFA Kulüp Lisansı için gerekli tüm mali yükümlülükleri yerine getirdiklerini belirtti.

31 Mart 2021 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:47
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Mustafa Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacağını söyledi. Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılması için gereken UEFA Kulüp Lisansı'nı almak için ödemesi gereken ciddi borç miktarına da değinen Yılmaz, "Bugün itibarıyla Antalyaspor'un lisans engeline takılan bir lira borcu bile kalmadı. UEFA Kulüp Lisansı'nı almak için gerekli tüm mali yükümlülükleri, tüm şartları yerine getirdik. Dolayısıyla transfer engeliyle ilgili sorunu da aşmış olduk. Artık Antalyaspor Avrupa'da mücadele edebilecek. Finalde oyuncularımızdan bu başarıyı bekliyoruz." diye konuştu.

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