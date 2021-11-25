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Spor

Antalyaspor'da Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 18:24 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:24
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenmana sakatlığı geçen Hakan Özmert de katıldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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