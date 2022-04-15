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Spor

Antalyaspor'da Alanyaspor maçı mesaisi tamamlandı

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA15 Nisan 2022 Cuma 19:40 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 19:40
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Antalya derbisi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş dışında eksik bulunmuyor.

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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